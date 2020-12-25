ВЭБ.РФ, SberCIB и Группа УГМК подписали договор синдицированного кредитования для реализации проекта строительства Корбалихинского полиметаллического рудника и реконструкции Рубцовской обогатительной фабрики с целью увеличения производительности до 1,5 млн тонн руды в год. Сделка стала продолжением соглашения о базовых индикативных условиях финансирования, которое было заключено в начале 2020 года.Общая стоимость проекта по разработке Корбалихинского месторождения составляет порядка 38 млрд рублей, из которых 15,8 млрд рублей будет профинансировано за счет кредитных средств участников синдиката в рамках Фабрики проектного финансирования, еще 1,8 млрд рублей – резервный транш. Кредитные средства будут направлены на финансирование затрат в рамках бюджета проекта, в том числе на приобретение оборудования, оплату проектных и строительно-монтажных работ.«Это крупнейшее предприятие в регионе по добыче полиметаллических руд, ВЭБ.РФ как оператор Фабрики проектного финансирования не только производит отбор инвестиционных проектов для участия в программе, но и является одним из участников синдиката и выступает в роли кредитного управляющего. Мы безусловно видим перспективу продаж продукции (цинкового концентрата), реализуемого в рамках данного проекта, как на российском, так и на мировом рынке. Более того, проект позволит заместить действующих сторонних поставщиков сырья, в том числе, и иностранных. Для нас принципиально важны и социальные аспекты, как, например, создание новых высококвалифицированных рабочих мест», - отметил заместитель председателя ВЭБ.РФ Юрий Корсун.Проект освоения Корбалихинского месторождения реализуется с целью долгосрочного обеспечения собственным сырьем цинкового дивизиона УГМК. Синхронно проводится реконструкция Рубцовской обогатительной фабрики для увеличения объемов переработки руды.- Мы рады участвовать в финансировании разработки крупнейшего в стране полиметаллического месторождения, что поможет России сохранить лидирующие позиции на рынке цветных металлов, а также создаст новые рабочие места и будет способствовать развитию инновационных технологий в горнодобывающей промышленности. SberCIB выделяет Группе УГМК финансирование в размере 13,7 млрд рублей на срок до 8 лет под «плавающую» ставку, привязанную к ключевой ставке Банка России, что с учетом условий в рамках Фабрики проектного финансирования ВЭБ.РФ позволит клиенту получить максимально выгодные условия финансирования, - сказала вице-президент Сбербанка, директор Департамента кредитования ключевых клиентов Ольга Харламова.Корбалихинское полиметаллическое месторождение - крупнейшее из разрабатываемых в настоящее время месторождений цинка в России - располагается в Змеиногорском районе Алтайского края. Его запасы составляют порядка 24 млн тонн руды с высоким содержанием цинка, а также меди, свинца, золота и серебра.- УГМК рассматривает сделку как «пилотную» в рамках Фабрики проектного финансирования с тем, чтобы в дальнейшем распространить получаемый опыт при кредитовании других, в том числе более крупных инвестиционных проектов. Хочется поблагодарить банки – участники за реализацию столь, пускай, долгого, но уникального для Группы УГМК, проекта. Реализованная структура проектного финансирования предполагает не только разумные и комфортные для заемщика механизмы контроля реализации проекта со стороны участников синдиката, но и предоставляет весьма интересные инструменты по снижению рисков для Группы УГМК. Помимо участия специализированного технического консультанта, в данном проекте предусматривается реализация комплексной программы страхования рисков, а также использование инструментов по хеджированию рисков ухудшения состояния финансовых рынков, - прокомментировал Генеральный директор ОАО «УГМК» Андрей Козицын.Уральская горно-металлургическая компания – российский горно-металлургический холдинг, крупнейший производитель меди, цинка, угля и драгоценных металлов в стране, объединяющий более 40 промышленных предприятий в России и за рубежом.SberCIB — выделенный бизнес-сегмент в составе корпоративно-инвестиционного блока банка, который работает с крупнейшими клиентами. Данное направление бизнеса предоставляет широкий спектр финансовых решений: от традиционного кредитования до мезонинного и акционерного финансирования, а также хеджирование валютных, процентных и товарных рисков, операции на финансовых рынках с выходом на международные площадки, инвестиционную аналитику и сопровождение сделок.Корбалихинское - крупнейшее из разрабатываемых в настоящее время месторождений цинка в России, его запасы составляют порядка 24 млн тонн руды с высоким содержанием цинка, меди, свинца, золота и серебра.