Свердловская область готовится к работе с пациентами с COVID-19 в новогодние праздники. На сегодняшний день в регионе насчитывается более две тысячи свободных коек для больных коронавирусом, также есть запасах реанимационных коек. Об этом рассказал заместитель губернатора Павел Креков.- Мы готовимся как к приятным, так и неприятным сюрпризам, поскольку в новогодние праздники заболеваемость может увеличиться, - сообщает Павел Креков.Мощность свободных коек наращивается не за счет открытия новых, а благодаря тому, что в больницах выписывается больше пациентов, чем туда попадает. Напомним, на сегодняшний день зарегистрировали 403 новых случая заражений коронавирусом.