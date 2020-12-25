Автоинспекторы Новоуральска поздравили с наступающими новогодними праздниками 94-летнего ветерана Великой Отечественной войны Поплавского Федора Петровича. Мужчина сам приехал в ГИБДД, чтобы поставить на учет новый автомобиль. Его водительский стаж составляет 69 лет.- Федор Петрович в годы войны оказался в концентрационном лагере в Австрии. После освобождения воевал в пехоте и дважды был ранен, - сообщили в ГУ МВД России по Свердловской области.Полицейский Дед Мороз подарил пожилому водителю автомобильную аптечку и сувениры, пожелал крепкого здоровья и счастливого пути на дорогах.