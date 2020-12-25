Хоккейный клуб «Автомобилист» переиграл уфимский «Салават Юлаев» в рамках регулярного чемпионата КХЛ. Встреча в Екатеринбурге закончилась со счетом 3:2.В первом периоде «Автомобилист» имел шанс открыть счет, когда в ворота гостей был назначен штрафной бросок, но не вышло. Первым в итоге забил «Салават Юлаев», однако затем Георгий Белоусов реализовал большинство. Под конец второго периода уже уфимцы наказали хозяев за нарушение правил. В третьем периоде Станислав Бочаров сравнял счет, а Павел Куликов вывел нашу команду вперед. Эта шайба в итоге оказалась победной.Напомним, что с 2016 года генеральным спонсором ХК «Автомобилист» является УГМК.