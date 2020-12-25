Оператор облачных коммуникаций для бизнеса «Манго Телеком» изучил планы работающих в офисах россиян на предновогодние дни. Как выяснилось, большинство лишено привычных праздничных мероприятий в кругу коллег.Опрос, в котором приняли участие более 1000 менеджеров и владельцев компаний, показал, что чаще всего новогодние корпоративы полностью отменены — так «Манго Телеком» ответили 60% респондентов.12% указали, что вечеринки не будет, но их компании собираются так или иначе «компенсировать» это сотрудникам: (7%) подарками или (5%) пополнением премиального фонда — как раз из средств неизрасходованного бюджета на праздник.Отмечают Новый год с сослуживцами менее трети опрошенных. Причем обычный праздник и банкет (естественно, с оговоркой об обязательных мерах предосторожности и социальной дистанции) будет у каждого десятого, а для 18% корпоратив пройдет онлайн, с помощью видеоконференций.Интересно, что многие компании за время карантина и удаленной работы освоили этот формат и все организуют самостоятельно — 8%. Внешние подрядчики помогают только в 5% случаев. Столько же участников опроса сказали, что никакого специального онлайн-мероприятия у них не планируется, но с помощью видеосвязи люди «соберутся по отделам, чтобы поздравить ближайших коллег».— Новая реальность формирует свои запросы. Весной казалось невозможным, что с помощью видеоконференций всем нам большую часть времени придется работать, сейчас — трудно поверить, что совместно отдыхать мы тоже начали с помощью видеоконференций. Но такова жизнь, — заключили в «Манго Телеком».