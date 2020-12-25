Епископа Екатеринбургской епархии Евгения (Кульберга) возвели в сан митрополита. Церемония прошла 25 декабря в домовом храме Патриаршей резиденции Данилова монастыря в Москве.- В соответствии с Положением о наградах, «возведение в сан архиепископа и возведение в сан митрополита определяются местом служения. Митрополит – это архиепископ главного города митрополии и митрополит области, - сообщили в пресс-службе Екатеринбургской епархии.Добавим, что 8 декабря Священный Синод назначил екатеринбургского митрополита Кирилла (Наконечного) главой митрополии в Татарстане, он уехал исполнять свои обязанности в Казань. На его место прибыл председатель Синодального отдела религиозного образования и катехизации Евгений.