Дистанционное обучение в школах, введенное из-за пандемии коронавируса, по-прежнему беспокоит многих родителей. Так, губернатору Свердловской области Евгению Куйвашеву поступил вопрос от многодетной семьи, у которой нет ни компьютера, ни планшета для удаленного обучения.- Ребенок в 4 классе. В школе проходят только основные уроки, остальные – онлайн, - рассказали родители. – Ему по всем предметам поставили 3, хотя до дистанционного обучения у него были хорошие отметки. Почему дети должны страдать, скажите, пожалуйста?Глава региона опубликовал ответ на своей странице в Instagram.- Проведение части занятий с использованием дистанционных технологий допустимо – это не касается основных предметов, но какие-то уроки школы вправе переводить на дистант, чтобы, например, освободить маленьких детей от необходимости идти на учебу в выходной, - сказал Евгений Куйвашев. - Что касается обеспечения вашего ребенка техникой, необходимой для учебы в условиях дистанта, эта тема у нас в регионе давно отработана. Семьи, нуждающиеся в такой технической помощи, мы поддерживаем.Губернатор Свердловской области отметил, что для получения необходимой техники нужно обратиться к руководству школы. Если же возникают трудности – в городской департамент образования.