Заместитель губернатора Свердловской области Павел Креков ответил на вопрос, волнующий многих жителей Екатеринбурга и области: стоит ли опасаться осложнений после прививки от коронавируса? И опасна ли прививка от коронавируса?- Прививка не опасна. «Спутник V» создана на уже опробованной платформе, которая уже привлекалась, в том числе, когда было распространение Эболы. Наблюдения ведутся почти год, они не показывают каких-либо осложнений, подобно тому, как прививки против обычного гриппа тоже никаких осложнений не показывают, - говорит Павел Креков. – перед вами привитый товарищ. Не посинел, не позеленел, речь не затруднена. У нас уже много привитых медицинских работников.Ранее Павел Креков заявил, что в Екатеринбурге и Свердловской области не планируется введение дополнительных ограничений.