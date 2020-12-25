На прививку от коронавируса по телефону 122 записались уже около 1000 свердловчан. Об этом рассказал на своей странице в Instagram губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев. Он отметил, что в основном это жители Екатеринбурга. Но также есть желающие из Первоуральска, Богдановича, Качканара, Верхотурья, Красноуфимска, Белоярского, Полевского, поселка Малышева.- Знаю, что когда мы только объявили о запуске линии 122, были проблемы с записью. Теперь служба принимает все заявки и постепенно мы поставим прививки всем желающим, - написал глава региона. - Данные о добровольцах передаются в поликлиники по месту жительства, которые будут связываться с желающими привиться, уточнять, существуют ли какие-то противопоказания к вакцинации, и, если их нет, приглашать на прием, как только к ним придет партия «Спутника V».Напомним, что на этой неделе в Свердловскую область пришло 3 500 доз вакцины «Гам-Ковид-Вак». Всего в регион привезли уже больше 6 600 доз. Напомним, что для того чтобы встать в очередь на прививку от коронавируса, нужно позвонить на горячую линию на номер 122 и назвать свой адрес, чтобы диспетчеры подсказали, где находится пункт вакцинации. Планируется, что массово прививать население от коронавируса начнут в январе.ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕВ Свердловскую область поступила крупная партия вакцины «Спутник V». Основная часть доз будет распределена между медучреждениями Екатеринбурга (подробнее)«Вносим позвонивших в списки»: как записаться на прививку от коронавируса в Екатеринбурге и Свердловской области. Правда, пока только в тестовом режиме - вакцину желающие получат, когда она в больших количествах поступит в Свердловскую область (подробнее)