Нового локдауна из-за коронавируса в ближайшее время в Екатеринбурге и Свердловской области ждать не приходится. Об этом заявил заместитель губернатора региона Павел Креков.- Ситуация позволяет нам обойтись без каких-либо локдаунов, и спокойно, в семейном кругу встретить Новый год. Те ограничения, которые уже приняты, остаются. Мы будем тщательно следить за их соблюдением, - заявил Павел Креков 25 декабря.По словам заместителя губернатора Свердловской области, в новогодние каникулы будут работать с соблюдением мер безопасности общественные места, где будут проводиться праздничные и развлекательные мероприятия, а также торговые заведения.- Часть мероприятий пройдет на открытом воздухе. И это даже хорошо, потому что более безопасно и полезно для здоровья, - уточнил заместитель главы региона.