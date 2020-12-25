За первые три недели декабря жители Уральского федерального округа потратили на закупку игристых вин, в том числе шампанского, порядка 9 млн рублей — вдвое меньше, чем за аналогичный период прошлого года. При этом общий оборот екатеринбургских алкомаркетов увеличился более чем на 20%. Об этом свидетельствуют результаты исследования, проведенного эквайринговым бизнесом ВТБ вместе с оператором фискальных данных «Первый ОФД» (входит в Группу ВТБ).В целом в стране наблюдается аналогичная тенденция: за три недели декабря россияне потратили на игристые вина 214 млн рублей – это на 38% меньше, чем за три недели декабря 2019 года. За весь 2020 год, по данным «Первого ОФД», потребление шампанского в России сократилось на 10%. Кроме января, когда траты населения на игристые вина выросли на четверть год к году, практически все месяцы демонстрировали спад. Снижение было особенно заметным во время «периода самоизоляции» в марте-апреле (-15% год к году) и ближе к концу года, когда россияне обычно начинают закупаться шампанским к праздничному столу. Так, в ноябре продажи игристых напитков снизились на 25% год к году, а за первые три недели декабря - уже на 38% (количество транзакций при этом сократилось на 60%). Наименее заметно в декабре снизили потребление шампанского в Центральном федеральном округе – на 27% к прошлому году, а сильнее всех – на 78% - на Северном Кавказе.Между тем, по данным эквайрингового бизнеса ВТБ, обороты российских алкомаркетов выросли в декабре на 64% год к году, а количество транзакций увеличилось почти в 1,5 раза. Наиболее заметно – более чем вдвое – выросли продажи алкоголя в туристических регионах – в Краснодарском крае (+225% год к году) и Ленинградской области (+123%), а также в Мурманской и Ростовской областях и в Хабаровском крае. Московские алкомаркеты за три недели декабря вдвое увеличили оборот к прошлому году. Общий оборот алкомаркетов в Екатеринбурге за первые три недели декабря показал рост на 21%, а количество транзакций — на 15%. Средний чек покупок в городских алкомаркетах по сравнению с прошлым годом вырос на 7%.- В течение всего нынешнего года продажи шампанского в нашей стране падали. В декабре эта тенденция только усилилась. Пока сложно сделать окончательный вывод – отложили ли граждане покупку традиционно новогоднего напитка на последнюю неделю декабря или же решили отказаться от него в пользу более крепкого спиртного, чтобы попрощаться с 2020 годом, - отмечает Алексей Киричек, руководитель департамента эквайринга ВТБ.Траты россиян на продукты к новогоднему столу оказались сопоставимы с прошлым годом. По данным эквайрингового бизнеса ВТБ, их объем составил 27 млрд рублей, в том числе за предыдущую неделю – почти 10 млрд рублей. При этом количество транзакций в декабре в этом сегменте выросло год к году на 20%. Что касается трат жителей Екатеринбурга на продукты к новогоднему столу, то они также сохранились на уровне прошлого года и составили за указанный период 313 млн рублей, в том числе за предыдущую неделю – 110 млн рублей. Средний чек находится на уровне 865 рублей.