В сквере Орджонекидзе открыли антивандальный световой фонтан. Он будет работать круглый год. Фонтан представляет собой девятиметровое сооружение высотой около девяти метров из светодиодных панелей. На них есть возможность демонстрировать ролики и фотографии. Планируется, что в следующем году здесь появится уличная акустическая система, которая превратит центр сквера Орджоникидзе в настоящий мультимедийный комплекс.- Таких сооружений в нашем районе еще не было. Мы понимаем, что люди пойдут сюда, и призываем всех неукоснительно соблюдать масочный режим. Ни в коем случае нельзя находиться здесь компаниями - только семьями, это требования Роспотребнадзора, мы не имеем права рисковать здоровьем друг друга, - сказал после церемонии открытия глава Администрации Орджоникидзевского района Роман Кравченко.Также в парке установили композицию из ледяных скульптур, горки и украсили деревья гирляндами. Отметим, что ледовые городки открылись на всей территории Орджоникидзевского района. Помимо сквера Орджоникидзе, детей и родителей ждут еще на трех площадках: на площади у ЦК «Эльмаш», в Летнем парке и на территории около ДК «Садовый» в поселке Садовом.