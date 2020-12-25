В Екатеринбурге, на Уралмаше закрыли здание спортивной школы с бассейном и школой баскетбола имени Канделя. Помещение, расположенное на улице Фестивальной, 8б признали аварийным и сейчас его могут снести. Как сообщает ИА «Уральский меридиан», в администрации города не подтвердили и не опровергли планы по его сносу.Также в мэрии рассказали, что ребят, обучающихся в здании, с 1 января переведут в другое помещение. Пока как вариант рассматривается спортивный зал с баскетбольной площадкой, расположенный на улице Старых Большевиков, 2 а.К ЧИТАТЕЛЮВы стали свидетелем интересного события? Хотите поделиться своим мнением о важной для города теме? Или сами готовы стать героем публикации в «Комсомолке»? Звоните в «Комсомольскую правду-Екатеринбург». Телефон редакции: (343) 237-25-51 WhatsApp: +7(912) 050-91-07 Электронная почта: kp.ekb@phkp.ru