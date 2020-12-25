Еще в 2018 году президент России Владимир Путин подписал указ о создании научной роты. Теперь новобранцы не только могут бегать наперевес с автоматом, но и занимаются исследованиями на благо вооруженных сил. Попасть в научную роту может не каждый - конкурс очень серьезный. И тем не менее каждый год в числе призывников ест ь талантливые уральцы. В этом году одним из таких стал выпускник Технического университета УГМК Данил Томилов. Он будет проходить срочную службу в научной роте военного инновационного полиса «ЭРА». Аббревиатура расшифровывается как «Элита Российской Армии».- Конкурс проводился среди выпускников вузов, которые занимают первые 150 мест в рейтинге Минобрнауки РФ, - уточняет командир роты молодого пополнения технополиса майор Ренат Коков.Кандидат в научную роту должен обладать технической специальностью, средним баллом диплома не менее 4,8 баллов, участвовать в научно-практических конференциях, иметь научные публикации и способность к научной деятельности. У Данила все эти навыки и качества есть. Университет он окончил с красным дипломом. Во время учебы работал в студсовете ТУ УГМК и молодёжном парламенте городского округа Верхняя Пышма. Занимался спортом, имеет золотой значок ГТО. Стал призёром Всероссийской олимпиады «Я-профессионал» 2020 года в направлении «Машиностроение» и победителем в направлении «Цифровизация энергетики».На кафедре ТУ УГМК его привлекли занятия вопросами внедрения цифровых технологий в систему электроснабжения предприятий, а по итогам летних производственных практик в энергоцехе АО «Уралэлектромедь» стал лидером среди студентов по внедрённым производственным инновациям. По результатам конкурса выпускников 2020 года Данил Томилов стал лучшим в номинации «Наука».Год службы в ЭРЕ — это непрерывная научная деятельность, участие в научно-практических конференциях, доступ к электронной библиотеке технополиса, научная работа в тесном взаимодействии с ведущими предприятиями ОПК, настоящая армейская дисциплина. А через год, знания, полученные в Техническом университете УГМК и на воинской службе, Данил сможет сполна применить, вернувшись на родной завод Уралэлектромедь.