В Свердловской области решили продлить режим дистанционного обучения для школьников до конца года. Соответствующие изменения внес в указ об особом режиме, действующем в регионе из-за коронавируса, губернатор Евгений Куйвашев.Напомним, что на дистанте сейчас находятся ученики 6 - 8 и 10 классов. Ранее о продлении удаленного режима обучения до конца года сообщал вице-губернатор Павел Креков.- Мы увидели, что несколько возрос процент среди детей в возрасте от 15 лет и старше, в том числе и старшие классы, которые обучаются. На дополнительные риски в условиях такого плато, на котором мы сейчас находимся, идти, наверное, не имеет смысла. Чтобы от плато не перейти к повышению, потому что у нас прямо противоположная задача, - заявил чиновник.Также дистанционное обучение уже продлили в свердловских вузах и техникумах. Исключение составляют только творческие вузы, где обучение невозможно без личного посещения.ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕВ Екатеринбурге родители показали, во что превращает их детей дистант. На площади перед УрФУ установили необычный арт-объект (подробнее)Одиннадцатиклассникам Екатеринбурга отменили дистант. Такое решение принял глава региона (подробнее)