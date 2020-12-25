В Екатеринбурге и Свердловской области на предпоследней неделе декабря 2020 года зафиксировано снижение нагрузки на бригады скорой медицинской помощи. Об этом сообщил заместитель губернатора Свердловской области Павел Креков.- По состоянию на утро 25 декабря практически не было отсроченных неотложных вызовов в Екатеринбурге. Речь идет о вызовах, которые могут быть обслужены в течение нескольких часов. В Нижнем Тагиле тоже не было, там станция скорой медицинской помощи в последние дни не фиксирует так называемых остаточных вызовов. Специалисты говорят, что нагрузка незначительно, но снизилась, - говорит Павел Креков.По его словам, ситуация постепенно стабилизируется. Это видно по количеству больных, которые остаются лечиться на дому, и по тому, сколько пациентов остается в стационарах.