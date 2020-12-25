В Екатеринбурге активисты обратились к и.о главы города Алексею Орлову с просьбой остановить работы по сносу зданию ПРОМЭКТа на углу улиц Декабристов и Белинского на период рассмотрения заявки управлением госохраны ОКН. Общественники надеяться, что постройку признают объектом культурного наследия.- Алексей Валерьевич, вы вступаете в должность под новый год. Я уверена многие ждут от вас новогоднего чуда, и совершить его - в ваших силах. Мы просим только дать зданию ПРОМЭКТа шанс, дать специалистам оценить его историческую ценность, тем более на это есть основания - действующий генеральный план рекомендует его к включению в реестр объектов культурного наследия, - написала на своей странице в Facebook директор арх-группы Podelniki Полина Иванова.Активисты считают, что если власти не вмешаются в ситуацию, то снос ПРОМЭКТа может начаться в новогодние праздники. Отметим, что сейчас здание занимают офисные помещения и кабинеты. По словам общественников, это одна из самых ранних построек конструктивизма, которая является брендом нашего города. В нем располагался эвакогоспиталь № 1709 во время Великой отечественной войны. Кроме того, оно является частью большого ансамбля застройки Сенной площади.По данным активистов, на месте здания ПРОМЭКТа планируют построить два 25-этажных дома.ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕВ Екатеринбурге изменят проект капитального ремонта на Малышева из-за обнаруженного культурного слоя. Госохрана объектов культурного наследия Свердловской области опубликовала акты историко-культурных экспертиз (подробнее)В Екатеринбурге 44 памятника архитектуры выглядят как руины. Активисты провели масштабное исследование объектов культурного наследия (подробнее)