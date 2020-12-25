В Свердловской области на сегодняшний день коронавирусом переболели от 30 до 40% медицинских работников. Это выяснилось в ходе сдачи анализов на антитела перед вакцинацией от COVID-19 сотрудников организаций здравоохранения.По словам заместителя губернатора Свердловской области Павла Крекова, вакцинация является добровольной для всех категорий граждан. Для медиков в том числе.- Отказов от вакцинации среди медицинских работников не было. Отказы могут фиксироваться в тех случаях, когда у человека выявлены антитела, - говорит Павел Креков.Отметим, что сейчас в Екатеринбурге и Свердловской области действую 19 пунктов вакцинации от COVID-19, в январе 2021 года их будет 30.