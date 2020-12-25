В Екатеринбурге и Свердловской области на сегодняшний день жителям, которые лечатся от коронавируса на дому, раздали 30 тысяч наборов бесплатных лекарств. В запасе у медиков осталось еще 18 тысяч наборов лекарств.- Мы иногда получаем единичные сигналы несвоевременной доставки лекарств и реагируем на них. Работает более 700 единиц автотранспорта, который развозит лекарства, медиков, волонтеров. Лекарства сейчас доставляют, не дожидаясь анализа. Если у человека есть клинические проявления, и врач назначает лекарства, то их сразу доставляют, - рассказывает заместитель губернатора Свердловской области Павел Креков.По словам политика, сейчас в Свердловской области стартовала массовая вакцинация от коронавируса. В регионе работают 19 пунктов для вакцинации, в январе их будет более 30. В первую очередь прививают медиков, на очереди - учителя, сотрудники правоохранительных органов, работники органов торговли.