СКР закончил расследование жестокого убийства пенсионерки, которое произошло на ЖБИ. Следователи считают, что 32-летний Юрий Лопатин не только жестоко избивал свою пожилую соседку тупым предметом, но и, вооружившись ножом, превратил тело женщины в кровавое месиво - бил в туловище, лицо и даже половые органы.- 12 октября обвиняемый, находясь в состоянии алкогольного опьянения, начал конфликт со своей супругой. Женщина выбежала на лестничную клетку в подъезд многоквартирного дома. Услышав шум, пожилая соседка вышла на лестничную клетку, где заступилась за женщину, - рассказывают в пресс-службе областной прокуратуры.Перед этим у Юрия Лопатина уже бывали конфликты с пожилой соседкой. На этот раз его нервы не выдержали.Сначала он душил женщину руками и бил ногами в туловище, затем взял в руки тяжелый предмет (следствие не установило, что именно) и ударил им пенсионерку не меньше 30 раз. Бил в голову и тело. Но этого душегубу показалось мало и он взялся за нож. Им он ударил лежащую женщину 28 раз. От многочисленных травм женщина погибла на месте.На Юрия Лопатина завели уголовное дело по двум статьям УК – об убийстве и незаконном проникновении в жилище. За убийство обвиняемому «светит» до 15 лет колонии. За второе преступление – исправительные работы сроком до года.Во время суда по мере пресечения мы поговорили с Юрием Лопатиным. Своей вины в убийстве пенсионерки он не отрицает.