В Почте России рассказали, как будут работать отделения в новогодние праздники. Так, 31 декабря, объявленное выходным днем в Свердловской области, сотрудники почты в регионе закончат работу на час раньше, а центральное отделение почтовой связи Екатеринбурга будет работать до 21.00.1, 2 и 7 января для всех отделений будут выходными. В эти дни почтальоны не будут доставлять почтовые отправления и периодические печатные издания. Пенсии и пособия будут выплачены по графику, согласованному с региональными отделениями Пенсионного фонда РФ, с учетом особенностей конкретных регионов.С третьего по девятое и десятого января все почтовые отделения будут работать по обычному графику.