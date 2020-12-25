Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев накануне объявил 31 декабря выходным днем. При этом рабочей стала суббота, 26 декабря. После этого, чтобы родители могли выйти на работу, детским садам и школам также рекомендовали перенести выходной день. Соответствующее распоряжение подписал временно исполняющего обязанности главы Екатеринбурга Алексей Орлов.- Согласно документу, отраслевым и территориальным органам Администрации города Екатеринбурга, подведомственным им муниципальным учреждениям и предприятиям рекомендовано перенести выходной день с субботы 26.12.2020 на 31.12.2020, - рассказали в департаменте образования.Руководители детских садиков будут принимать решение о режиме работы в субботу с учетом мнения родителей. Некоторые дошкольные учреждения будут работать в режиме короткого дня. Что касается школ, то им также рекомендовано перенести выходной на 31 декабря.