В Екатеринбурге выбрали победителя конкурса на дизайн-проект «умной» остановки. Жюри остановилось на проекте дизайнера Алексея Быкова. Напомним, конкурс начался в августе. Принять участие могли как отдельные профессионалы – дизайнеры, архитекторы, градостроители, студенты профильных вузов, так и авторские коллективы.В финальную часть творческого конкурса вышли проекты ПАО «Ростелеком», ООО «Элефант-Формат», ООО «Рекламное агентство «Солнечный круг», а также дизайнера Алексея Быкова.- Этот автор представил на конкурс два варианта дизайна остановочных пунктов, из которых жюри выбрало тот, где основной отличительной особенностью является полигональный элемент кровли, - рассказал начальник отдела дизайна городской среды Департамента архитектуры, градостроительства и регулирования земельных отношений - главный художник Дмитрий Фогель.В мэрии отметили, что в 2020 году в Екатеринбурге уже обновлено 39 остановок с пассажиропотоком, превышающим тысячу человек в сутки. В 2021 году город получит 250 миллионов рублей на финансирование транспортной системы. Эти деньги будут направлены на приобретение камер, видеодетекторов, транспортных мониторов, серверных мощностей, остановок общественного транспорта и программного обеспечения.