В Свердловской области по требованию прокуратуры досрочно прекращены полномочия депутата Нижнесергинской Думы Михаила Савельева. В июле 2020 года Ревдинским городским судом ему вынесен приговор, согласно которому он был признан виновным в даче взятки должностному лицу в значительном размере. Ему было назначено наказание - штраф 400 тысяч рублей.- В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» полномочия депутата прекращаются досрочно в случае вступления в отношении него в законную силу обвинительного приговора суда, - рассказали в пресс-службе прокуратуры Свердловской области.Прокуратуре пришлось вмешаться, так как добровольно депутат Думы Нижнесергинского муниципального района с должности не ушел.По данным прокуратуры, Михаил Савельев был избран депутатом Думы Нижнесергинского муниципального района по третьему мандатному избирательному округу № 3 в сентябре 2017 года.