В Свердловской области овчарке Мандаринке, вышедшей на пенсию после работы в колонии, нашли новый дом. Собака встретит Новый Год с новыми хозяевами в Первоуральске.- Овчарка по кличке Мандаринка из Белого Яра отслужила в УИС (в племенном питомнике ГУФСИН при КП-66 в деревне Старые Решеты) и вышла на пенсию. Новый год она будет встречать в новой семье. Чудеса случаются, - рассказали в пресс-службе ГУФСИН по Свердловской области.Кроме того у Мандаринки появился друг - кот Тимка. Хозяина Мандаринке искали с помощью группы ГУФСИН ВКонтакте. Там отмечалось, что собака обучалась кинологом и поэтому очень умная.В племенном питомнике при КП-66 разводят овчарок различных пород. Сегодня в ГУФСИН проходят службу 447 служебных собак.