В Кольцово, возле дома на Бахчиванджи,15 накануне ночью водитель такси не уступил дорогу ВАЗу и влетел ему в бок. В ДТП пострадали три человека. Все трое были госпитализированы в медучреждения с сотрясением мозга. А водитель ВАЗа еще и с травмой правого коленного сустава. В том числе в больницу доставили и 17-летнюю девушку – пассажирку отечественного автомобиля. По данным инспекторов ГИБДД, в машине она ехала не пристегнувшись.- Водитель автомобиля Renault Logan двигался по улице Бахчиванджи со стороны улицы Ракетная в сторону улицы Спутников, при повороте налево на регулируемом перекрестке на разрешающий сигнал светофора не уступил дорогу автомобилю Ваз 21130, который двигался в прямом направлении, - рассказали в отделении пропаганды ГИБДД Екатеринбурга.За рулем машины с логотипом службы такси находился 52-летний мужчина, имеющий стаж управления транспортным средством 33 года. По данным госавтоинспекторов, он девять раз привлекался за нарушения ПДД. Автомобилем Ваз 21130 управлял 23-летний молодой человек, имеющий стаж управления транспортным средством полгода. За это время он успел 37 раз нарушить правила дорожного движения.- На месте происшествия сотрудниками Госавтоинспекции проведены замеры, составлены процессуальные документы, установлены личности участников ДТП, - добавили в отделение пропаганды ГИБДД Екатеринбурга