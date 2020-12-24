Специалисты Уральского банка реконструкции и развития (УБРиР) проанализировали активных пользователей мобильного приложения и интернет-банка в ноябре 2020 года и выяснили, что их количество значительно превысило аналогичные показатели как предыдущего месяца, так и ноября 2019 года. Исследование проводилось по всей территории присутствия финансового учреждения.Согласно проведенному анализу, прирост активных пользователей в ноябре по сравнению с октябрем составил 1,8%. Их общее количество превысило 240 тыс. человек, а год назад, в ноябре 2019-го их было на 22,6% меньше. При этом отмечается, что доля активных пользователей интернет-банка и мобильного приложения среди активных клиентов на ноябрь составила 37,7%, также продемонстрировав значительный рост по отношению к октябрю (+1,3 п.п.) и год к году (+9,3 п.п.).Эксперты объясняют такой рост, с одной стороны, потребностью клиентов в использовании дистанционных каналов взаимодействия с банком в условиях пандемии коронавируса, с другой — активным развитием и улучшением банком сервисов для удаленного контроля финансов — мобильного приложения и интернет-банка, а также запуском в них новых услуг и новых способов осуществления финансовых операций.