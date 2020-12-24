В Свердловской области жителя поселка Нижние Серги подозревают в получении взятки, которую он получил, будучи сотрудником местного лесничества, теперь ему грозит статья «Получение должностным лицом взятки за незаконные действия». Следователи считают, что мужчина дважды получал деньги от человека, который занимается вырубкой леса.- В первый раз лесник получил взятку, чтобы не фиксировать незаконную вырубку леса. Затем он решил, что можно просто уменьшить количество выявленных нарушений, за что снова получил деньги, - сообщили в СУ СК России по Свердловской области.Деньги подозреваемый получал как наличными, так и переводами на карту. О какой именно сумме идет речь, не уточняется.