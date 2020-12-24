С 10 января 2021 года на Свердловской железной дороге пригородные поезда «Ласточка» начнут курсировать в сообщении Шарташ – Ревда и Екатеринбург – Билимбай. Рейсы будут выполняться ежедневно. Перевозчик – АО «Свердловская пригородная компания» (СПК).Поезд №7041 Шарташ – Ревда будет отправляться со станции Шарташ в 18:01 (здесь и далее время местное), время в пути составит 54 минуты. На маршруте предусмотрены остановки: о.п. Первомайская, Екатеринбург-Пассажирский, о.п. ВИЗ. Поезд №7042 Ревда – Шарташ начнет курсировать с 11 января. Отправление из Ревды в 07:22, время в пути 52 минуты.Поезд №7057 Екатеринбург-Пассажирский – Билимбай будет отправляться в 19:36, время в пути составит 1 час 5 минут. Остановки – о.п. ВИЗ, о.п. Электродепо, Екатеринбург-Сортировочный, Северка, о.п. Новоталица, Первоуральск, Подволошная. Поезд №7058 Билимбай – Екатеринбург-Пассажирский начнет курсировать с 11 января. Отправление со станции Билимбай в 07:30, время в пути 59 минут.Сеть пригородных маршрутов на СвЖД, где для перевозки пассажиров используются современные скоростные «Ласточки», планомерно расширяется. Так, новый рейс в Ревду появился по просьбам жителей этого города. Пригородными поездами на направлении Ревда – Екатеринбург ежегодно пользуются 68 тыс. человек. Запуск «Ласточки» с продлением маршрута до станции Шарташ позволит пассажирам быстрее и комфортнее добираться до центра Екатеринбурга (о.п. Первомайская) и других районов города.Пассажиры из Первоуральска и Билимбая уже знакомы с «Ласточками» (через эти станции ходит электропоезд в Кузино и Шалю). Появление дополнительной пары скоростных электричек даст жителям этих населенных пунктов новые возможности для планирования и совершения поездок.*****«Ласточки» – подвижной состав нового поколения. Каждый вагон оборудован климатической установкой, очистка поступающего в салон воздуха происходит за счет двухступенчатой системы фильтрации, состоящей из фильтров грубой и тонкой очистки. Обеззараживание воздуха ведется при помощи ультрафиолетовых ламп; они полностью безопасны для человека, так как находятся под крышей вагона.Оформить проездные документы на «Ласточку» можно в пригородных кассах, терминалах самообслуживания и на сайте АО «СПК», а также с помощью мобильных приложений «РЖД Пассажирам» и «Пригород». Продажа билетов начинается за 10 суток. При посадке в электропоезд помимо билета необходимо предъявить документ, удостоверяющий личность.