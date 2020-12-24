На ВИЗ-Стали и ВИЗе (компании Группы НЛМК) введена частичная оплата горячего питания работодателем для всех сотрудников. Новая социальная льгота стала доступна в результате внедрения на уральских предприятиях Группы программы корпоративного питания «НЛМК еДа!»: вкусно, полезно, доступно».Программа включает несколько сервисов на выбор работника. Первый — «Питание дешевле», когда часть стоимости обеда в столовых предприятия в размере 55 рублей в смену оплачивает работодатель.Второй — «Экономия времени». На корпоративном портале можно выбрать комплексный обед стоимостью 137 рублей из предложенного меню, указать место и время доставки в подразделение и оформить онлайн заявку в специальном сервисе.Третий — «Питание в счет зарплаты». В течение месяца можно питаться в счет будущей заработной платы в рамках установленных лимитов. Оплата обедов происходит в одно касание электронным служебным пропуском и учитывается при начислении зарплаты.– Качественное и регулярное питание — одно из условий поддержки здоровья людей. Именно поэтому улучшение качества корпоративных обедов является частью социальной политики предприятия. Компания заинтересована в том, чтобы сотрудники были обеспечены горячим, вкусным и недорогим питанием в течение рабочего дня. Не менее важно, чтобы прием пищи был организован в комфортных условиях, – отметила начальник отдела кадров ВИЗ-Стали Ольга Щербо.Во всех заводских подразделениях организованы комнаты приема пищи, оборудованные в соответствие со всеми санитарными требованиями. Для повышения уровня сервиса в сфере корпоративного питания ВИЗ-Сталь проводит реконструкцию заводской столовой. До конца года в помещении будет расширена обеденная зона, установлено современное кухонное оборудование, обновлен дизайн. Общий объем финансирования проекта составил 28 млн рублей.