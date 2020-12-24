В Екатеринбурге прошла пресс-конференция по борьбе с мошенничеством. За 2020 год на территории Свердловской области зарегистрировали чуть больше восьми тысяч случаев мошенничества, при этом почти в шести тысячах из них использовали мобильные телефоны. При этом жертвами становятся не только пенсионеры, на уловки аферистов попадаются все возрастные категории. Свердловское ГУ МВД дает несколько простых советов, как избежать встречи с аферистом и не потерять свои деньги.- Не следует переходить на сайты по сомнительным ссылкам, также нужно помнить, что мошенники используют поддельные номера полиции, прокуратуры и даже ФСБ. Также звонящие часто представляются сотрудниками банков - рассказал руководитель пресс-службы главка Валерий Горелых.Также опасности подвержены те, кто играет на бирже. Люди надеются существенно улучшить свое финансовое положение и вкладывают в это большие деньги. Проблемы начинаются, когда человек хочет забрать выигранные деньги, телефоны подставных брокеров перестают отвечать, а их сайты блокируются.