В середине декабря река Озерка в частном секторе города Верхняя Салда Свердловской области неожиданно вышла из берегов и подтопила несколько частных хозяйств, на паре участков вода подошла к самому дому.Вода желтого цвета топила участки постепенно: пошла с конца огорода, а теперь подошла к самым домам, которые расположены на улице, приближенной к речке.- В мэрии города мне сказали, что этой проблемой занимается эколог, который сейчас в отпуске. Поэтому посоветовали обращаться в МЧС, - рассказала изданию TagilCity.ru пострадавшая жительница Верхней Салды Ольга.Женщина предполагает, что ночью в реку идет сбор грязной воды с одного из предприятий, поэтому уровень воды постепенно поднимается. Жительница частного дома сетует, что из-за подтопления не может пройти в баню и погреб.Ольга написала жалобы в местную администрацию и городскую прокуратуру. После этого из мэрии приехали двое специалистов, после чего от чиновников пришел официальный ответ: русло реки будут прочищать. Но пока никаких действий принято не было.