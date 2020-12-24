24 декабря 2020 года в Екатеринбурге и Свердловской области зафиксировали 418 новых случаев заражения коронавирусом, что является рекордом в регионе с начала пандемии COVID-19.Также за сутки на Среднем Урале скончались 17 человек с диагнозом COVID-19. Из инфекционных отделений больниц за сутки выписали 420 человек, то есть чуть больше, чем появилось новых заболевших.По информации регионального оперштаба в Свердловской области сохраняется резерв коечного фонда для ковидных больных на уровне не менее 1,5 тысячи коек.Отметим, что мэрия Екатеринбурга приняла решение не вводить дополнительные ограничения на Новый год и праздничные каникулы.ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ«Пока ждала КТ, провезли четыре каталки с трупами»: как журналист «Комсомолки» переболела коронавирусом. В поликлинике не открыли дистанционный больничный, а еще отказались принимать тесты сторонних лабораторий (подробнее)«Чтобы вы все сдохли!»: в Екатеринбурге медбрат заявил о желании убить пациентов с коронавирусом. По словам родственников одной из пенсионерок, речь идет о сотруднике городской больницы № 14 (подробнее)В Екатеринбурге священники отправились в «красные зоны», чтобы спасти больных коронавирусом. Сейчас клирикам можно проводить церковные таинства в трех городских больницах (подробнее)