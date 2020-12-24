В Нижнем Тагиле женщина попросила наградить полицейского Сергея Шаронина, который помог ее починить машину в мороз и не дал замерзнуть ее детям. 19 декабря сотрудник полиции ехал на работу и заметил на обочине машину «на аварийке». Мужчина остановился и предложил водителю помощь. Владельцем сломавшейся машины оказалась женщина, которая перевозила двух детей. Она пожаловалась, что уже 40 минут не может дождаться помощи.- Сергей Шаронин посадил детей в свою машину, чтобы отогреться. А сам решил починить машину женщины. У него это получилось, и семья смогла продолжить свой путь, - сообщили в межмуниципальном управлении МВД России «Нижнетагильское».Женщина решила не оставлять без внимания поступок полицейского и рассказала об этом в социальных сетях.