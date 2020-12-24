Минздрав Свердловской области утвердил график закрытия роддомов Екатеринбурга на дезинфекцию в 2021 году. Отметим, что медучреждения ежегодно временно ограничивают прием пациенток, чтобы провести чистку помещений.Согласно документу, в числе первых в новом году планируется закрыть ГАУЗ СО «Полевская ЦГБ» (с 15 по 28 февраля) и ГАУЗ СО «Сухоложская РБ» (с 22 февраля по 7 марта). В Екатеринбурге первым на плановую чистку закроется Областной перинатальный центр на улице Серафимы Дерябиной. Дезинфицировать его будут с 1 по 15 мая 2021 года. В это время будущих мам будут направлять в НИИ ОММ.Показываем документы с информацией когда будут закрывать роддома на дезинфекцию и куда будут перенаправлять беременных, рожениц и родильниц.