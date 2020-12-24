В Свердловской области за сутки зарегистрировали рекордное количество заболевших COVID-19. Об этом свидетельствуют данные оперштаба. Согласно опубликованной статистике по коронавирусу, в регионе за сутки зафиксировано еще 418 случае заражения.- Состояние 616 госпитализированных оценивается как тяжелое, 355 из них находится в реанимационно-анестезиологических отделениях, в том числе 228 - на аппаратах ИВЛ, - рассказали в оперштабе.Также за сутки от коронавируса вылечились и были выписаны из больниц 420 человек. Всего за время пандемии инфекцию победили 48 078 человек.Кроме того оперштаб сообщает, что за сутки зарегистрировано еще 17 случаев смерти больных COVID-19. Общее число случаев – 1 393.