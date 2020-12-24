В Екатеринбурге после более трех лет реконструкции готовят к открытию поликлинику ЦГКБ № 1 на Декабристов. По словам губернатора Свердловской области Евгения Куйвашева, принимать пациентов здесь начнут в феврале 2021 года. Под поликлинику для жителей Октябрьского района переделали бывшее здание роддома. Обращаться в поликлинику будут более 90 тысяч человек.- Здесь созданы все условия для того, чтобы первичная помощь свердловчанам была более качественной, более доступной, - отметил глава региона. - Уверен, что и пациентам, и врачам здесь будет хорошо. Наступающий 2021 год в Свердловской области объявлен Годом медицинского работника. Можно считать, что сегодняшнее событие - его символический старт.Общая площадь помещения поликлиники - 10,5 тысяч квадратных метров. Здесь, помимо кабинетов специалистов, откроют отделение неотложной медицинской помощи и медицинской профилактики. Также пациентов будут принимать в дерматовенерологическое отделение, дневной стационар. В поликлинике будет работать клинико-диагностическая лаборатория, бактериологическая лаборатория, кабинеты рентгеновских, эндоскопических, ультразвуковых исследований, функциональной диагностики, физиотерапии.По словам и.о главы города Алексея Орлова, процесс реконструкции здания поликлиники был непростым, и по объективным причинам приостанавливался на три года. Напомним, что строительство поликлиники было заморожено еще в 2013 году. Работы по реконструкции возобновились только в 2018 году. Недавно мы писали, что открытие нового здания поликлиники ЦГКБ № 1 задерживали из-за отсутствия компьютеров.