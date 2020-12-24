По данным на 1 декабря возглавил Топ-10 «УГМК-Застройщик». Кроме того, ЖК бизнес- и элит-класса «Макаровский», который компания возводит на набережной Исети в центре Екатеринбурга, по оценке экспертов «ЕРЗ.РФ» и ассоциации «Национальное объединение застройщиков жилья» является лучшей новостройкой в России и Свердловской области, а ЖК бизнес-класса «Нагорный», расположенный на пересечении улиц Татищева и Токарей, занимает уверенную позицию в ТОП-3 лучших новостроек региона.- Мы уверены, что строим действительно качественное, современное жилье, - говорит руководитель девелоперских проектов «УГМК-Застройщик» Евгений Мордовин. - У нас есть чёткие стандарты строительства, которые позволяют нам удерживать лидирующие позиции. Уже несколько лет при возведении в Екатеринбурге жилых проектов мы применяем стандарты девелопмента, ответственно относясь к территориям своего присутствия, обогащая и развивая их, сохраняя историю. И тем самым мы формируем новое качество жизни не только резидентов, но и всех горожан.Также «УГМК-Застройщик» входит в ТОП-5 застройщиков Свердловской области с самыми большими объемами веденного жилья (более 34 000 м2 с начала 2020г.) и в ТОП-20 застройщиков региона по текущим объемам строительства – сейчас компания возводит более 73 000 м2 новых жилых площадей.