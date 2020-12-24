Прокуратура провела проверку в «черной передержке» в Артемовском, где волонтеры фонда «Зоозащита» нашли в ужасном состоянии десятки собак, а в некоторых клетках - даже скелеты животных. Сотрудники надзорного ведомства нашли грубые нарушения, касающиеся обращения с питомцами приюта.- Приют для безнадзорных животных размещен в помещениях, ранее используемых для производственных целей. У юридического лица отсутствует проект санитарно-защитной зоны, соответствующей государственным санитарно-эпидемиологическим правилам и нормативам, отсутствует санитарно-эпидемиологическое заключение о соответствии проектной документации санитарным правилам, не соблюдаются размеры санитарно-защитной зоны при размещении на территории приюта кремационной установки, - рассказали в пресс-службе областной прокуратуры.Также, по данным ведомства, в помещениях карантинного и послеоперационного отделения, в кормокухне приюта было сыро, грязно и холодно. Условия для хранения лекарств и изоляторы для содержания заболевших животных и вовсе отсутствовали. В прокуратуре отметили, что выявленные нарушения в деятельности приюта для собак противоречат нравственным принципам и принципам гуманного отношения к животным.Теперь устранять нарушения, по решению ведомства, будет генеральный директор ООО «Специализированная служба», которой принадлежит приют. Также в отношении него сейчас за нарушение санитарных правил, правил карантина животных и требований пожарной безопасности возбудили два административных дела. Контролировать устранение нарушений будет Артемовская городская прокуратура.Напомним, что перед тем как прокуратура начала проверку волонтеры фонда «Зоозащита» нашли в приюте десятки больных и истощенных собак. Большую часть из них удалось вывезти. Сейчас волонтеры ищут им дом.