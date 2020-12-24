На этой неделе теперь уж бывший первый вице-губернатор Свердловской области Алексей Орлов стал и.о. главы Екатеринбурга, сменив на этом посту Александра Высокинского. Несколько лет Орлов проработал в структуре областной власти, где оценили его новое назначение.- Самые хорошие оценки по работе. Взаимодействие правительства Свердловской области с депутатским корпусом позволяло минимизировать возможные ошибки. Имея опыт работы на региональном уровне, думаю, что он эффективно будет работать и в Екатеринбурге, - говорит председатель Законодательного собрания Свердловской области Людмила Бабушкина.По словам председателя комитета по бюджету, финансам и налогам свердловского Заксобрания Владимира Терешкова, Алексей Орлов многие вопросы напрямую решал с депутатами.- В частности, когда мы формируем бюджет, Алексей Валерьевич является сопредседателем согласительной комиссии Заксобрания при подготовке рассмотрения проекта бюджета на 2021 года и плановый период. Поэтому мы напрямую с ним общаемся. И видим, насколько заинтересованно, со знанием дела и оперативно он способен решать вопросы, - говорит Владимир Терешков.