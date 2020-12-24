В Екатеринбурге в новогоднюю ночь и последующие праздники не будут вводить новых ограничений. Такую позицию озвучил официальный представитель мэрии уральской столицы, начальник управления культуры города Илья Марков.- Не планируем никакого ужесточения. Те ограничения, которые есть, сохранятся на новогодние каникулы и все запланированные мероприятия, - сообщил Илья Марков журналистам.Во всех учреждениях Екатеринбурга, в которых в новогодние праздники будут проводиться торжественные мероприятия для детей, будут соблюдаться правила безопасности. Также Марков назвал культуру одним из главных противовирусных препаратов.