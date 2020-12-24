Свердловское УФАС выявила сговор в поставке препарата, используемого для химиотерапии. с целью поддержать цену на аукционе. В картельном сговоре обвиняют фармкомпании ООО «САВ-Фарм», ООО «САВ-Мед», ООО «Аптека «Вербена-Фарма», активами которых в тот или иной период времени владел свердловский депутат Александр Серебренников. Начальная цена контракта, о котором идет речь, составляла 85 миллионов рублей.- 23 декабря комиссией Свердловского УФАС России объявлена резолютивная часть решения, которым ООО «САВ-Фарм», ООО «САВ-Мед», ООО «Аптека «Вербена-Фарма» признаны нарушившими пункт 2 части 1 статьи 11 Закона о защите конкуренции, что выразилось в создании картеля - достижении соглашения, которое привело к поддержанию цен на торгах на поставку Паклитаксела, - рассказали в пресс-службе Свердловского УФАС.По данным ведомства, участники заранее были осведомлены о товаре, предлагаемом к поставке и распределили роли каждого в устранении нежелательных конкурентов. Таким образом, участники картеля искусственно создали условия для получения преимуществ, что сразу вывело из конкурентной борьбы ООО ТД «ВИАЛ», который был готов снижать начальную стоимость контракта, но предлагал к поставке товар индийского производства.Сейчас УФАС направит собранные во время рассмотрения дела материалы в правоохранительные органы. Участникам сговора грозит штраф, который рассчитывается исходя из начальной цены контракта. Как отмечает УФАС, это от 10 до 50% от, но не более 4% годовой выручки.