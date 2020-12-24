В Нижнем Тагиле в 2020 году из трущоб расселили 155 семей, которым дали ключи от новых квартир. В прошлом году из аварийного жилья переселили всего 92 семьи.Программа по переселению граждан из аварийного жилья выполняется в Нижнем Тагиле с опережением. Так, к примеру, в поселке Уралец впервые со времен СССР построен новый дом на 30 семей. Отремонтирован дом №23 по улице Гвардейской. Об этом пишет издание TagilCity.ru.Еще 35 семей из Нижнего Тагила в 2020 году получили социальные выплаты на покупку квадратных метров.