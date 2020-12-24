В Шарташском лесопарке Екатеринбурга поймали воришку, который вместе с подельником срезал кабель на новых опорах освещения.Электрический кабельный провод мужчины попытались украсть вечером 23 декабря. В это же время парковую зону патрулировали сотрудники полиция, которые успели задержать одного из воров. Об этом пишет ИА «Уральский меридиан».По словам директора Шарташского лесопарка Артура Зиганшина, сейчас в парке монтируют современные опоры освещения, с которых уже несколько раз пытались срезать провода.- Один из них был задержан силами инспекторского состава и ЧОПа, который работает в парке в круглосуточном режиме. Второй мужчина скрылся. Был вызван наряд полиции – мужчина досмотрен на месте, у него найден инструмент. Вину свою признал на месте. Сказал, что уже неоднократно промышлял в парке такими вещами, - говорит Артур Зиганшин.Для того, чтобы в парке прекратились кражи и акты вандализма, в 2021 году здесь будут выстраивать новую систему безопасности. В частности, сейчас в Шарташском лесопарке работают в круглосуточном режиме две группы быстрого реагирования, их количество увеличат.