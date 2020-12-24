На мужчину, который сжег Subaru Forester на улице Смазчиков в Екатеринбурге завели уголовное дело.Как рассказали в пресс-группе УМВД по Екатеринбургу, речь идет о 213 статье УК РФ (хулиганство).- По свидетельствам очевидца инцидента, подозреваемый умышленно поджег автомобиль и скрылся с места преступления. Вскоре сотрудникам патрульно-постовой службы удалось задержать его на территории автобазы, расположенной на улице Основинской и доставить в дежурную часть, - уточнили в ведомстве.Задержанным оказался 38-летний бизнесмен.- Действия подозреваемого подвергли реальной опасности находившихся рядом людей, транспортные средства и строения, а также затруднили движение транспортных средств, - уточнили в полиции.За эту выходку \\"пироману\\" \\"светит\\" до 5 лет колонии. Сейчас он будет под подпиской о невыезде.Полицейские просят всех очевидцев преступления обратиться в отдел полиции № 3 по телефонам 356-42-03 либо по линии 02.Ранее ряд СМИ писали, что автомобиль принадлежал любовнице мужчины, но как рассказал «КП-Екатеринбург» источник в правоохранительных органах, на самом деле машина числится за поджигателем. То есть, фактически он сжег принадлежащую ему машину.- Этот автомобиль вообще до сих пор числится за предыдущим хозяином (это перекуп), а нынешний владелец (поджигатель) ездил на ней по договору купли-продажи. Никакая девушка не числится в качестве владельца этой машины.Наш собеседник уточнил, что владелец Subaru является владельцем ИП, которое занимается ремонтом машин.К ЧИТАТЕЛЮВы стали свидетелем интересного события? Хотите поделиться своим мнением о важной для города теме? Или сами готовы стать героем публикации в «Комсомолке»? Звоните в «Комсомольскую правду-Екатеринбург». Телефон редакции: (343) 237-25-51; WhatsApp: +7(912) 050-91-07; Электронная почта: kp.ekb@phkp.ru.