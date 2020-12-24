Tele2 активно развивает сеть в Свердловской области и обеспечивает своих клиентов качественной связью везде, где им нужно. В 2020 году оператор увеличил количество базовых станций 4G в регионе на 13,5%. Горнолыжные комплексы пользуются большой популярностью среди абонентов Tele2, поэтому им оператор уделил отдельное внимание. А чтобы и абоненты других операторов смогли протестировать скорость и качество мобильного интернета Tele2, на комплексах развернуты бесплатные сети 4G Wi-Fi.Кроме того, все гости горнолыжных курортов могут посетить лаунж-зоны от мобильного оператора, с комфортом в них отдохнуть и зарядить смартфон. Фанатов экстрима на Уктусе и Пильной также ждут сноупарки с фигурами для выполнения крутых трюков.Для клиентов Tele2 комплексы предлагают специальные условия при посещении. На Пильной (Первоуральск, ул. Старателей, 2б) абоненты Tele2 получают второй час в подарок при покупке почасового абонемента в дни работы комплекса. На Уктусе (Екатеринбург, ул. Зимняя, 27) клиенты оператора могут кататься третий час бесплатно при покупке двухчасового абонемента на учебном склоне в будние дни. Воспользоваться бонусом легко. Активируйте промокод на сайте Tele2 в разделе программы лояльности «Больше». Покажите SMS с промокодом на кассе горнолыжного комплекса и получите бонусный час при пополнении ски-пасса.Елена Зиновьева, руководитель департамента маркетинга МР «Урал» Tele2:- Развитие сети в Свердловской области для того, чтобы клиенты Tele2 всегда были на связи – наша основная задача. Высокоскоростной интернет 4G есть везде, где он нужен нашим клиентам, в том числе и на популярных зимних курортах. Мы позаботились о том, чтобы абоненты могли с комфортом отдыхать на горнолыжках, рассказывать о своем отдыхе в соцсетях, публикуя фото и видео прямо со склона горы или из фирменных лаунж-зон у подножья. Не менее важно для нас предоставить своим клиентам привилегии на их любимые занятия. Бонусные часы катания станут приятным дополнением к активному отдыху.