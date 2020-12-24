Прокуратура проверила детский сад №65 в Полевском, где дети получили ожоги кожи лица и роговицы глаза от бактерицидной лампы. Напомним, что странный «загар» нашли родители восьми малышей, забрав их вечером из дошкольного учреждения. Взрослые стали разбираться, откуда такие следы у их детей и выяснили, что малыши получили ожоги от бактерицидной лампы, которую включила воспитатель.- Указанные повреждения получены несовершеннолетними в результате излучения бактерицидной лампы, которую включила воспитатель во время нахождения детей в помещении группы № 10 детского сада, тем самым допустила нарушение установленных законодательством об образовании основных прав обучающихся на охрану их здоровья, - рассказали в пресс-службе областной прокуратуры.Специалисты ведомства во время проверки, проведенной вместе с Роспотребнадзором нашли в детском саду нарушения санитарно-эпидемиологического законодательства. Устранить нарушения теперь должен начальник Управления образования Полевского. Кроме того на директора детского сада возбудили дела об административных правонарушениях по статье «нарушение законодательства в области обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия населения» и за «нарушение предусмотренных законодательством об образовании прав и свобод обучающихся образовательных организаций». Устранение нарушений федерального законодательства и восстановление прав детей на получение образования в безопасных условиях контролирует прокуратура города.ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕНа Урале в детском саду несколько малышей получили ожоги от бактерицидной лампы. Следственный комитет проводит доследственную проверку (подробнее)