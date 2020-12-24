Синоптики опубликовали прогноз погоды в Екатеринбурге на ближайшие три дня. По данным Уралгидрометцентра, в четверг, 24 декабря, будет облачно с прояснениями, небольшой снег. Столбики термометров днем покажут минус 4-6 градусов, ночью температура опустится до минус 5-7 градусов. Ветер западный 6-11 метров в секунду.В пятницу, 25 декабря, будет облачно с прояснениями, ночью небольшой снег, днем без существенных осадков. Столбики термометров днем покажут минус 13-15 градусов, ночью температура опустится до минус 15-17 градусов. Ветер юго-западный 3-8 метров в секунду.В субботу, 26 декабря, будет облачно с прояснениями, без существенных осадков. Столбики термометров днём покажут минус 9-11 градусов, ночью температура опустится до минус 15-17 градусов. Ветер южный 3-8 метров в секунду.Напомним, что понижение температуры к концу рабочей недели ожидается по всей области. Завтра, 25 декабря в северной части региона столбики термометров опустятся до –34 °C.