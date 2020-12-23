В Реже состоялся суд над компанией молодых людей, которые до смерти забили свою знакомую, находясь у нее в гостях. По версии следствия два парня и две девушки выпивали в квартире, владелицей которой была одна из женщин. В какой-то момент в компании возник конфликт, и гости набросились с кулаками на хозяйку жилища. Ее били руками и ногами. От полученных травм девушка умерла у себя дома.- Молодых людей обвинили в умышленном причинении тяжкого вреда здоровью, повлекшем по неосторожности смерть. По делу опросили более 30 свидетелей, - рассказали в СУ СК России по Свердловской области.По решению суда девушка проведет в колонии общего режима восемь лет, ее товарищи получили более суровое наказание: семь с половиной и девять с половиной лет лишения свободы в тюрьме строгого режима.