В Екатеринбурге в полицию обратился 74-летний мужчина и пожаловался, что с его карты пропали 120 тысяч рублей. Оказалось, что с 10 по 26 ноября пенсионер лежал в больнице и попросил своего соседа по палате покупать ему продукты и лекарства. Новый приятель с радостью согласится помочь и несколько раз ходил с карточкой мужчины по магазинам. Чуть позже пенсионер проверил баланс карты и обнаружил, его деньги перешли на счет «помощника».- Полиция быстро установила личность подозреваемого и задержала его. Мужчина ранее уже был судим, поэтому не стал отрицать своей вины, и рассказал, что деньги потратил на личные нужды, - сообщили отделении по связям со СМИ УМВД России по Екатеринбургу.На молодого человека завели уголовное дело по статье «Кража с банковского счета». Теперь ему грозит до шести лет тюрьмы.